Mali medicinski avion sa četiri osobe srušio se rano jutros u blizini Ruidosa u Novom Meksiku, potvrdila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).



Avion tipa "Beechcraft King Air 90" poleteo je iz Rozvela i bio je na putu ka regionalnom aerodromu Sijera Blanka kada se srušio oko 4 sata ujutru po lokalnom vremenu. Prema podacima sa sajta FlightRadar24, letelica je pala u udaljeno, šumovito područje.



Džejson Berns, menadžer okruga Linkoln, izjavio je da je u blizini planine Kapitan prijavljen požar na mestu pada.

Sve dežurne službe, uključujući vatrogasce, policiju i hitnu pomoć, trenutno se nalaze na terenu.

Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) i FAA pokrenuli su istragu kako bi utvrdili uzroke ove nesreće.