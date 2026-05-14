Na bilateralnom sastanku predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga u Pekingu nije bilo žena među zvaničnicima koji su sedeli za pregovaračkim stolom ni na američkoj ni na kineskoj strani, preneo je CNN.

Tramp i Si Đinping sedeli su jedan naspram drugog za dugim stolom, okruženi sa više od desetak muškaraca tokom razgovora u Velikoj narodnoj sali.

U Kini trenutno nema žena u Politbirou, grupi visokih zvaničnika koja nadgleda Komunističku partiju i centralnu vladu.

U Trampovom kabinetu su četiri žene

U američkoj administraciji, šefica kabineta Bele kuće Suzi Vajls postala je prva žena na toj funkciji, ali nije doputovala sa Trampom u Peking.

Šefica protokola američke administracije Monika Krouli, koja je putovala u Kinu kao deo američke delegacije, nije prisustvovala sastanku sa kineskim predsednikom.

Prema trenutnom sastavu administracije, u Trampovom kabinetu nalaze se četiri žene.

