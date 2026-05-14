Piloti aviona "mig-29" 101. lovačke avijacijske eskadrile "Vitezovi" prolaze trenutno intenzivnu obuku koja obuhvata poletanje i sletanje u paru, presretanje ciljeva klasičnim navođenjem i slobodnim lovom, kao i elementi vazdušne borbe, navosi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da se piloti višenamenskih borbenih aviona "mig-29", koji se nalaze u naoružanju 101. lovačke avijacijske eskadrile "Vitezovi", intenzivno obučavaju za realizaciju zadataka u stalno sadejstvovanim snagama za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora Republike Srbije.

Komandant 101. lovačke avijacijske eskadrile potpukovnik Bogdan Kovačević kao posebno važnu ističe obuku borbenih pilota u složenim meteorološkim uslovima noću što je, kako objašnjava, najsloženija faza njihovog uvežbavanja.

Takva obuka izvodi se u uslovima smanjene vidljivosti, bez vizuelne orijentacije sa zemaljskim orijentirima i bez vidljivog dela horizonta, što pilotu otežava određivanje položaja u tri dimenzije, dodaje on.

"Kuriozitet letova u složenim meteo-uslovima noću je u tome što nagonski, ljudski, primarni, čulni osećaji gube primat u odnosu na pokazivanje avionskih instrumenata, te svaki pilot mora potpuno da poznaje sve procedure u toku letenja, da prepozna situacije i stavi pilotske instrumente ispred svojih čula", rekao je Kovačević.

Istakao je da se svi piloti uče da u tim situacijama sačuvaju potpunu hladnokrvnost, da sačuvaju svest i reaguju u skladu sa naučenim procedurama, verujući avionskim instrumentima, a ne svojim osećajima.

Ministarstvo odbrane navodi da se u skladu sa planom obuke u ovoj fazi, uvežbavaju poletanje i sletanje u paru, presretanje ciljeva klasičnim navođenjem i slobodnim lovom, kao i elementi vazdušne borbe.

Akcenat je stavljen na zadatke presretanja vazduhoplova u povoljnim, ali i pri složenim meteorološkim uslovima, danju i noću, radi identifikacije i praćenja, sprovođenja vazduhoplova iz zabranjene ili opasne zone, povratka na planiranu putanju leta, izvođenja iz vazdušnog prostora Republike Srbije ili prinudnog sletanja na dodeljeni aerodrom.

Proverava se i obučenost tehničkog sastava eskadrile u primeni procedura tokom pripreme vazduhoplova za let, jer je njihova stručnost ključna za ispravnost i dostupnost aviona za borbene i letačke zadatke.

Zamenik komandanta eskadrile, kapetan prve klase Boško Marković istakao je da zadaci koji se izvršavaju u toku redovne letačke obuke proističu iz namene aviona "mig-29".

"Širok je spektar zadataka koje mi izvršavamo u nameni vazduh-vazduh, između ostalog, to su presretanje ciljeva u vazduhu i vazdušna borba na velikim i malim daljinama. Pored borbene, imamo i redovnu letačku obuku gde se uvežbava pilotaž na ovom avionu, grupno letenje, navigacijsko letenje i ostali elementi letačkih zadatak", dodao je Marković.

Konkurs za vazduhoplovne smerove Vojne gimnazije i Vojne akademije je u toku i otvoren je do 31. maja, a Marković je pozvao mlade da se prijave i tako dobiju da priliku da postanu piloti savremenih aviona i helikoptera kojima se oprema Vojska Srbije.

