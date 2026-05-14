Iran je počeo da omogućava prolaz određenim kineskim brodovima kroz Ormuski moreuz nakon postizanja dogovora o pravilima plovidbe tim strateški važnim pravcem, prenela je poluzvanična agencija Fars, pozivajući se na dobro obavešteni izvor.

Vest je objavljena u trenutku kada su američki predsednik Donald Tramp i kineski lider Si Đinping tokom sastanka u Pekingu izrazili saglasnost da Ormuski moreuz mora ostane otvoren za nesmetan transport energenata.

Sagovornik agencije Fars naveo je da je odluka doneta nakon zahteva kineskog ministra spoljnih poslova i kineskog ambasadora u Teheranu. Iran je, prema tim navodima, pristao da olakša prolazak određenog broja kineskih brodova u okviru strateškog partnerstva dve države.

Nakon početka američkih i izraelskih napada 28. februara, Teheran je značajno ograničio saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

Kriza u regionu dodatno je produbljena američkom blokadom iranskih luka, uvedenom nekoliko dana posle primirja dogovorenog početkom aprila. Reč je o plovnom putu kroz koji prolazi petina svetske trgovine naftom i prirodnim gasom.

Za sada nije potpuno jasno koliko će nova odluka promeniti situaciju na terenu, pošto je Iran još tokom rata nagovestio da neutralni brodovi, naročito oni povezani sa Kinom, mogu prolaziti kroz moreuz ukoliko svoju plovidbu koordiniraju sa iranskim oružanim snagama.

Podaci sistema za praćenje brodova pokazali su da je kineski supertanker, koji prevozi oko dva miliona barela iračke sirove nafte, u sredu uspešno prošao kroz Ormuski moreuz nakon što je više od dva meseca bio u Persijskom zalivu zbog sukoba SAD i Irana.



