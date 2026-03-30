Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević izjavio je gostujući na Prvoj televiziji da su iz Narodnog pokreta Srbije Mikija Aleksića pozivali građane i predstavljali se da zovu iz kancelarije predsednika i da treba da glasaju za listu broj 2, a ne za listu broj 1.

-Govorim o stranci Mikija Aleksića, Narodni pokret Srbije. Oni su iz svojih centralnih prostorija u Beogradu, visoki stranački funkcioneri sa telefona, pozivali starije građane iz ovih opština i predstavljali se da zovu iz kancelarije predsednika Republike.

Prenosili su im informaciju da je stranka promenila odluku da se ne glasa više za listu broj 1, nego za broj 2. To su blokaderske liste. To još niko nije radio. Gde vam je moral? Verujem da je postupak krenuo, policija je dala predmet u tužilaštvo. Vi obmanjujete ljude. Prevarantni jedni, zamislite šta bi radili od države - rekao je Vučević.

Nemoć, očaj i kukavičluk onih koji treba da vode pravosudni sitem

-Oni teroristi Mile Pajića, sa sve Pogačarem, su se pojavili u Kuli. Pa su napadali i šutirali ljude. Do bitanga sa pištoljem. Mora da bude procesuirano sve. Ovo je nemoć, očaj i kukavičluk, nemar i nerad oni koji treba da vode pravosudni sistem, jer taj čovek ima više krivičnih dela. Blokaderi su pokušavali da juče opstruišu izborni dan.Nadam se i želim svima koji su povređeni u nastupu ludila blokadera, da će se oporaviti. Veliko hvala svim ljudima koji su bili deo kampanje, posebno našim aktivistima i veliko hvala građanima koji su u velikom broju izašli - rekao je Vučević.