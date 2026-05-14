Komandant Centralne komande vojske Sjedinjenjih Američkih Država (CENTCOM) admiral Bred Kuper izjavio je danas pred Kongresom da su SAD uništile više od 90 odsto iranskih pomorskih mina tokom operacije "Epski bes", navodeći da su američke snage izvele više od 700 vazdušnih udara kojima je uništen "nekada masivni arsenal" iranskih pomorskih mina.

On je, kako navodi Blumberg, istakao da su tokom napada uništeni brojni tradicionalni vojni kapaciteti Irana.

"Iran zadržava sposobnost uznemiravanja kroz ograničene napade dronovima i raketama, kao i preostalu podršku posredničkim grupama, ali više nema kapacitet da ugrožava velike regionalne operacije ili ograniči slobodu delovanja SAD u vazdušnom i pomorskom domenu", naveo je Kuper.

Prema njegovim rečima, pretnje Irana komercijalnim brodovima praktično su dovele do zatvaranja Ormuskog moreuza tokom dva i po meseca, što je izazvalo rast globalnih cena energenata.

Demokratski senator iz Roud Ajlanda Džek Rid ocenio je da i dalje nije jasno koji su ciljevi operacije ostvareni.

"Iranski režim je opstao. Njegov nuklearni materijal je i dalje na mestu. Većina raketa i lansera je, prema izveštajima, obnovljena. Iran je pokazao sposobnost da zatvori Ormuski moreuz, a američke porodice snose stvarne posledice", naveo je Rid.

Više od 13.500 udara

Kuper je, međutim, izneo detaljne podatke o operaciji, navodeći da su američke snage izvele više od 10.200 borbenih letova i više od 13.500 udara.

Prema njegovim tvrdnjama, oštećeno ili uništeno je više od 85 odsto iranske industrijske baze za proizvodnju balističkih raketa, dronova i pomorske odbrane, dok je više od 1.450 udara na pogone za proizvodnju oružja unazadilo iranske kapacitete za proizvodnju raketa i dronova.

Dodao je i da je više od 2.000 udara na komandne strukture izazvalo "vakuum u rukovodstvu, paralizu i unutrašnju konfuziju" u Iranu.

Kuper je naveo i da je integrisani protivvazdušni sistem uspostavljen u američkoj bazi u Kataru omogućio saveznicima da presretnu više od 6.000 dronova i više od 1.500 balističkih raketa usmerenih ka američkim snagama, Izraelu i arapskim partnerima SAD, prenosi Tanjug.

Najnovije vesti o sukobu na Bliskom istoku možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO