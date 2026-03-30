U takvoj operaciji bi američke snage verovatno bile poslate u Iran "na nekoliko dana ili duže", rekli su neimenovani bezbednosni zvaničnici za "Volstrit džornal" (WSJ).

Prema rečima zvaničnika, Tramp još nije doneo odluku, ali "ostaje generalno otvoren za tu ideju", jer bi to pomoglo u ostvarivanju njegovog glavnog cilja - sprečavanja Irana da ikada izradi nuklearno oružje.

U međuvremenu, "Njujork tajms" je preneo da bi američke trupe koje su raspoređene u regionu Bliskog istoka "mogle biti korišćene u misiji koja bi bila usmerena na visoko obogaćeni uranijum Irana u nuklearnom postrojenju Isfahan", ali da bi mogle biti korišćene i za zauzimanje ostrva Harg ili zaštitu Ormuskog moreuza.

Taj list je ranije objavio da Tramp "očigledno razmatra" operaciju zaplene i uništavanja nuklearnog materijala koji gotovo da je dovoljno jak za bombu, a za koji se veruje da je uglavnom skladišten duboko ispod planine u Isfahanu.