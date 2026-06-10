Potvrđenom presudom je, uz Glavaša, na četiri godine zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja komandirka voda posebne jedinice za diverzantsko-izviđačke namene Operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po tri godine zatvora, prenosi Jutarnji list.

Time je postala pravosnažna presuda kojom su četvorica optuženih proglašeni krivima za krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, saopštio je u sredu Visoki krivični sud.

Presuda koju je potvrdio Visoki krivični sud doneta je 27. oktobra 2023. godine nakon ponovljenog postupka pred Županijskim sudom u Zagrebu.

Na prvom suđenju 2009. godine Glavaš i ostali osuđeni su na višegodišnje zatvorske kazne, ali je pravosnažnu presudu ukinuo Ustavni sud. Glavaš je do tada odslužio i veći deo osmogodišnje kazne u zatvorima u Bosni i Hercegovini, gde je otišao uoči izricanja prve presude.

Pitanje je hoće li Glavaš uopšte morati u zatvor, budući da je prema ranijoj presudi već odslužio dve trećine kazne. Nakon toga, prema zakonu, ima pravo na uslovni otpust. Nakon izricanja prvostepene presude zato mu nije bio određen ni istražni zatvor u kojem bi trebao da čeka pravosnažnost.

(Jutarnji)

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