Četrdesetogodišnji muškarac izgubio je jedno oko nakon što ga je u Belfastu svirepo napao tridesetogodišnji Sudanac koji je pokušao da mu odseče glavu, piše grčki portal Pronjuz.

Podsetimo, u Belfastu su protekle noći održani protesti protiv imigranata, nakon što je Sudanac (30) osumnjičen da je nožem pokušao da ubije čoveka, a tokom protesta izbili su neredi pri čemu su demonstranti palili kuće i automobile, dok je celokupan javni prevoz u glavnom gradu Severne Irske bio obustavljen.

Istovremeno, 30-godišnji Hadi Alodid je zadržan u pritvoru, jer je sud odbio njegov zahtev za puštanje na slobodu uz kauciju.

Alodid, državljanin Sudana, pojavio se pred Krunskim sudom u Belfastu suočen sa optužbama za pokušaj ubistva, u slučaju koji je izazvao burne reakcije u Severnoj Irskoj.

Žrtva, poreklom iz Škotske, navodno je živela u istom kompleksu kao i napadač. Motiv napada ostaje nepoznat.

Grupe maskiranih ljudi su tokom noći u više delova Belfasta palile kuće, dok su automobili zapaljeni u Njutaunabiju, a policijski automobil je zapaljen u Portadaunu, prenosi danas BBC, dodajući da je i jedna turska berbernica napadnuta u Balikleru.

Vatrogasno-spasilačka služba Severne Irske saopštila je da je primila 256 poziva između 19.00 sati i ponoći, kao i da je intervenisala u 62 incidenta, od kojih se većina dogodila na širem području Belfasta.

Više kuća bilo je u plamenu širom Belfasta, vatrogasna služba je gasila požare u nekoliko stambenih jedinica pored ulice Kramlin, a kuće su zapaljene i u istočnom Belfastu, dok je pastor na licu mesta rekao da su ljudi izbačeni iz kuća "jer su crnci".

Sudanac osumnjičen za pokušaja ubistva koji je, prema navodima medija, muškarcu koga je napao pokušao da odseče glavu, što je izazvalo proteste, trebalo bi da se danas pojavi pred sudom.

Njegova žrtva, muškarac u četrdesetim godinama, nalazi se na bolničkom lečenju sa teškim povredama očiju, vrata i leđa nakon napada u aveniji Kinaird u Belfastu.

Demonstranti su se protekle noći okupili i u centru Glazgova i na Trgu Svetog Andreje u Edinburgu.

Političari su osudili scene nasilja i pozvali na smirivanje, dok je prva ministarka Mišel O'Nil rekla da su protesti "čisto nasilje", a sekretarka za Severnu Irsku Hilari Ben je kazala da za nasilje na ulicama nema opravdanja, prenosi Tanjug.