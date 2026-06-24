VELIČANSTVENO Najmodernija deonica Moravskog koridora sutra prima prve vozače

Auto-put iz snova

OD ČAČKA DO KRALJEVA KAO NIKAD PRE!

Više od pola miliona ljudi dobija bržu, sigurniju i moderniju vezu s ostatkom zemlje i Evrope

Poslednje pripreme za veliki skup „Srbija, jedna porodica“

VIDOVDANSKI VIKEND KOJI ĆE PROMENITI SVE

Svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju papir gde će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo da zaokruži pet, objasnio je predsednik Srbije

Srpski orao preživeo otmicu i švercere!