VELIČANSTVENO Najmodernija deonica Moravskog koridora sutra prima prve vozače
Auto-put iz snova
OD ČAČKA DO KRALJEVA KAO NIKAD PRE!
Više od pola miliona ljudi dobija bržu, sigurniju i moderniju vezu s ostatkom zemlje i Evrope
Poslednje pripreme za veliki skup „Srbija, jedna porodica“
VIDOVDANSKI VIKEND KOJI ĆE PROMENITI SVE
Svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju papir gde će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo da zaokruži pet, objasnio je predsednik Srbije
Srpski orao preživeo otmicu i švercere!
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