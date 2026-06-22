BRITANSKI TELEGRAF O AFERI ZVUČNI TOP
List konstatuje da je predsednik naše države mesecima optuživan bez dokaza i primećuje da deo evropskih centara moći ne gleda blagonaklono na samostalnu politiku Srbije.
Pod Vučićevim vođstvom zemlja je privukla značajne strane investicije, modernizovala infrastrukturu i ostvarila jedan od najboljih rezultata privrednog rasta na Balkanu , piše londonski list
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MITING ZA ISTORIJU
Uoči Vidovdana u srpskoj prestonici SNS će objaviti naziv izborne liste.
Beogradski skup 27. juna dan koji će Srbija pamtiti.
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