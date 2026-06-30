Skriven u blizini istorijskog Hrama Lame u Pekingu, restoran King’s Joy ostavlja utisak prostora koji više pripada carskom dobu nego modernom ugostiteljstvu. Kamene staze, mirno dvorište, pažljivo uređeni enterijer i svetlost svilenih lustera stvaraju ambijent u kojem svaki detalj ima svoju ulogu u ukupnom iskustvu.

Ovo nije mesto za svakodnevne obroke. King’s Joy je restoran rezervisan za posebne trenutke poput proslava, godišnjica, poslovnih večera i važnih susreta. Zbog svoje reputacije, često je popunjen gostima iz poslovnog sveta, poznatim ličnostima i turistima iz različitih delova sveta.

Međutim, postoji i posebna zabrana koja ovaj restoran izdvaja od drugih. Prema dostupnim informacijama, kineskim državnim zvaničnicima nije dozvoljeno da objeduju u ovom i sličnim luksuznim restoranima u Pekingu. Ova mera povezuje se sa širim državnim naporima u borbi protiv korupcije i ograničavanja prekomerne javne potrošnje.

King’s Joy se smatra jedinstvenim i na svetskom gastronomskom nivou. To je jedini restoran u Kini koji je istovremeno nosilac tri Mišlenove zvezdice i Mišlenove Zelene zvezde, priznanja koje se dodeljuje za održive i ekološki odgovorne prakse.

Zahvaljujući svom konceptu, restoran je postao predmet akademskog interesovanja i 2019. godine korišćen je kao studija slučaja na Harvard Business School, što dodatno potvrđuje njegov značaj u globalnoj ugostiteljskoj industriji.

Kuhinja King’s Joy-a zasniva se isključivo na namirnicama iz Kine, koje se kroz savremene tehnike pripreme i tradicionalne recepte pretvaraju u sofisticirana vegetarijanska jela. Naglasak je na jednostavnim sastojcima koji dobijaju potpuno novu dimenziju kroz prezentaciju i kulinarsku obradu.

Priča o restoranu vezana je za porodicu Jin, koja stoji iza njegovog osnivanja 2010. godine. Osnivač David Jin godinama je zagovarao vegetarijanski način ishrane, a porodična tradicija ugostiteljstva datira još iz Tajpeja, gde su služeni deserti inspirisani carskom kuhinjom. Prema porodičnim pričama, neki od tih recepata bili su poznati još u vreme kineske carice Cisi.

Nakon perioda života u Tajvanu i Kanadi, porodica se vraća u Peking i otvara King’s Joy u blizini Hrama Lame. Danas ulogu glavnog kuvara obavlja njegov sin Geri Jin, dok je deo poslastičarskog programa poveren ćerki Miji.

Tokom godina, restoran je ugostio brojne poznate ličnosti i državne zvaničnike iz različitih zemalja, među kojima su i međunarodni lideri i javne ličnosti iz sveta politike i biznisa.

Koncept vegetarijanske visoke kuhinje u King’s Joy-u zasniva se na ideji da biljna hrana može biti osnova luksuznog gastronomskog iskustva. Jelovnik se menja na svake dve nedelje i prati tradicionalni kineski solarni kalendar, što dodatno naglašava povezanost sa sezonskim namirnicama.

Na meniju se mogu naći jela poput pirinčanih rezanaca sa crnim tartufima, supa od bambusa i dezerti sa cvetovima osmantusa, koji spajaju tradicionalne ukuse i savremeni kulinarski pristup.

Iako je vegetarijanstvo i dalje manjinski izbor u Kini, sa udelom od oko četiri procenta stanovništva, interesovanje za ovakav način ishrane raste, posebno među mlađim generacijama i ljudima koji ga povezuju sa zdravijim i održivijim životnim stilom, piše Bizlife.