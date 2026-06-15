Srbija upozorila na dvoličnu i neprincipijelnu politiku Crne Gore

Licemerje Podgorice!

Srbija dosledno poštuje državnost i teritorijalni integritet Crne Gore. Ne možemo a da ne primetimo da vlasti Crne Gore već godinama ne pokazuju isti stepen poštovanja prema teritorijalnom integritetu Srbije, naglašava MSP

Knežević: Priznaš 14 odsto teritorije bratske države, tri puta glasaš da je genocidna, izvezeš joj dva najveća kriminalna klana, ali nemaš problem da svakog vikenda obilaziš nekretnine u Beogradu na vodi i na Vračaru

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Sramotna izjava profesora Jovanovića

Vučić je kriv što smo tukli novinara

Umesto izvinjenja novinaru Zoranu Vicelaroviću, usledile su nove uvrede na njegov račun

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Vučić iz Tbilisija

Blizu ugovora o slobodnoj trgovini sa Gruzijom

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Posle iscrpljujućih pregovora

Ameri i Iranci dogovorili kraj rata

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Sud oslobodio pripadnike Torcide

Ustaše puštene na slobodu

To što su hteli da linčuju Srbe koji rade u Hrvatskoj za njihov sud nije bitno

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Bizaran zločin u Bosni

Ubica uhapšen dok je čekao autobus

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Počela mala matura

Epska poezija i turcizmi preznojili osmake

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Kristina Bekvalac

Mnogo sam stroža od Nataše



