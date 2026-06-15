Srbija upozorila na dvoličnu i neprincipijelnu politiku Crne Gore
Licemerje Podgorice!
Srbija dosledno poštuje državnost i teritorijalni integritet Crne Gore. Ne možemo a da ne primetimo da vlasti Crne Gore već godinama ne pokazuju isti stepen poštovanja prema teritorijalnom integritetu Srbije, naglašava MSP
Knežević: Priznaš 14 odsto teritorije bratske države, tri puta glasaš da je genocidna, izvezeš joj dva najveća kriminalna klana, ali nemaš problem da svakog vikenda obilaziš nekretnine u Beogradu na vodi i na Vračaru
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Sramotna izjava profesora Jovanovića
Vučić je kriv što smo tukli novinara
Umesto izvinjenja novinaru Zoranu Vicelaroviću, usledile su nove uvrede na njegov račun
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Vučić iz Tbilisija
Blizu ugovora o slobodnoj trgovini sa Gruzijom
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Posle iscrpljujućih pregovora
Ameri i Iranci dogovorili kraj rata
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Sud oslobodio pripadnike Torcide
Ustaše puštene na slobodu
To što su hteli da linčuju Srbe koji rade u Hrvatskoj za njihov sud nije bitno
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Bizaran zločin u Bosni
Ubica uhapšen dok je čekao autobus
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Počela mala matura
Epska poezija i turcizmi preznojili osmake
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Kristina Bekvalac
Mnogo sam stroža od Nataše
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