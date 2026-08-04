Linije na dlanovima odavno predstavljaju misteriju i mnogi veruju da je naša sudbina zapravo zapisana na njima, a najnovije istraživanje pokazalo je da su ljudi koji na svom dlanu imaju linije u obliku slova "M" zaista posebni.

Naime, ako primetite da na vašem dlanu linije formiraju slovo "M", to znači da ste nadareni preduzetničkim duhom i intuicijom.

Takođe ste vrlo iskreni i ne volite laž, a za žene sa ovim znakom se veruje da imaju veću intuiciju u odnosu na muškarce sa istim.

Na dlanu se nalaze i druge linije koje mogu mnogo otkriti o vašem karakteru. U zavisnosti o toga da li su linije, kada spojite levi i desni dlan, u ravni ili je jedna viša ili niža, ovo je ono što će reći o vama kao osobi.

Ako su linije u ravni

Vi ste osoba koja je uvek tu za druge. U vezi ćete učiniti sve kako bi usrećili partera. Ove osobe takođe cene i tuđe mišljenje, verne su i žele ozbiljnu vezu. Biće na vašoj strani bez obzira na sve.

Ako je desna linija viša

Ova osoba važi za jednog od najbrižnijih partnera. Takođe teži ozbiljnosti i velika je verovatnoća da će biti u braku sa nekim starijim od sebe. I u društvu želi da bude sa starijim osobama, koje smatra mudrijim i svojim vodičima kroz život. Ne pridaju važnost mišljenju koje drugi imaju o njima.

Ako je leva linija viša

Ove osobe su agresivne po prirodi i vole izazove. U ostvarivanju njihovih namera malo šta ih može zaustaviti, a to znači i da su često neozbiljni u vezi. Preferiraju strastvene veze i često menjaju partnere. Drugi ih smatraju zabavnim i zanimljivim, i vole drušvo mlađih. Moguće je da će sklopiti brak sa strancem ili strankinjom.