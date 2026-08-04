Južne pomorske rute kroz Ormuski moreuz ostaju slobodne i otvorene za sva komercijalna plovila koja tuda prolaze, saopšteno je zvanično iz Američke centralne komande (CENTCOM).

U jeku složene bezbednosne situacije i stalnih pretnji u regionu Persijskog zaliva, Amerika tvrdi da njena mornarica pružaja ključnu logističku i bezbednosnu podršku međunarodnoj trgovini.

"U poslednjih tri meseca, američke snage pomogle su više od 1.000 plovila da uspešno prođu kroz moreuz uprkos iranskoj agresiji, i prolasci su nastavljeni i danas", navodi se u zvaničnom saopštenju CENTCOM-a.

Ova statistika, pod uslovom da je tačna, ukazuje na izuzetno visok nivo angažovanja američke mornarice u obezbeđenju jedne od najvažnijih svetskih arterija za transport nafte i sirovina.

Ono što je problematično u celoj priči je da CENTCOM uporno tvrdi da brodovi mogu kroz Ormuski moreuz a plovidba je zaustavljena i nekoliko plovila koja su probala da prođu su ili potopljena ili teško oštećena od strane iranske vojske.

Sprovođenje blokade i preusmeravanje plovila

Pored operacija eskortovanja i zaštite neutralnih trgovačkih brodova, CENTCOM je u odvojenom saopštenju izneo i podatke o sprovođenju sankcija i pomorske kontrole.

Efikasnost blokade : Od zvaničnog početka operacije blokade iranskih luka sredinom jula, američke snage su presrele i preusmerile ukupno 45 plovila .

Strateški cilj: Ove mere sprovode se u cilju sprečavanja nelegalnog transporta koji bi mogao da finansira ili podrži vojne aktivnosti iranskih snaga u regionu.

Pitanje koje postavljaju svi u svetu je gde su dokazi za ove tvrdnje i da li su saopštenja CENTCOM-a običan PR da smiri podivljale berze i snizi cene nafte i gasa?

Činjenično stanje na terenu kroz razne sajtove za praćenje brodova na moru pokazuje da plovidbe kroz Ormuz ima samo blizu iranske granice a to su plovila koja su pre toga Teheranu platila naknadu za prolaz ili koja voze naftu i gas za Kinu i Indiju.