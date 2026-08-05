Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da velike sile "nikada neće ostaviti Srbiju na miru", navodeći da su zbog njih morale da se menjaju politike i zakoni još u 19. veku.

- Kada će nas ostaviti na miru, morali smo zakone da menjamo zbog njih krajem 19. veka. Šta smo mogli da uradimo? Nikada nas neće ostaviti na miru, njihovi su interesi da uvek snaže male protiv Srba, da bi nas držali na uzici - rekao je Vučić.

On je poručio da je za Srbiju najvažniji interes mir, jer, kako je naveo, mir omogućava brži razvoj i napredak.

- Naš najvažniji interes je mir, zato sam to rekao, ne zato što ne bi iskoristili priluku, već zato što smo značajno jači. A mi nećemo da ulazimo u sukobe, bez obzira da li smo jači, jer zato što mir radi za nas, brže se razvijamo i napredujemo, i na kraju mi sa tim ljudima moramo da živimo. I da gradimo sa tim ljudima prijateljstvo, ma koliko oni to ne želeli - kazao je predsednik.

Vučić je dodao da Srbija, kako je istakao, ne sme da odustane od vitalnih nacionalnih ciljeva.

- Ali ne smemo da odustanemo od vitalnih nacionalnih ciljeva, i po tom pitanju moramo biti nepokolebljivi - rekao je on.

Na kraju je upitao o čemu da priča s predstavnicima Vlade, koja bi trebalo da nam bude bratska, a koja šalje radosne blagdane u Hrvatsku povodom proterivanja i ubijanja srpskog civilnog stanovništva.