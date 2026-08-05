Veliki broj ovih ptica privukao je pažnju meštana, koji nisu krili iznenađenje i oduševljenje prizorom kakav se retko viđa.

Fotografije i snimci ubrzo su se proširili društvenim mrežama, izazivajući brojne reakcije. Na njima se vide desetine, pa čak i stotine roda kako mirno stoje na krovovima i kruže iznad naselja, stvarajući prizor koji je mnoge ostavio bez reči.

Stanovnici Dubrava okupili su se ispred svojih kuća kako bi posmatrali neobično okupljanje ptica. Mnogi su iskoristili priliku da zabeleže ovaj trenutak mobilnim telefonima, dok su drugi pokušavali da pronađu objašnjenje zbog čega su se rode okupile baš na tom mestu.

Naravno, nije izostao ni humor. Brojni korisnici društvenih mreža prisetili su se stare narodne izreke da rode donose bebe, pa su se ispod objava nizali duhoviti komentari.

„Koliko roda, toliko i beba. Izbrojte rode i pratite dešavanja“, našalio se jedan od meštana, a njegova poruka brzo je privukla pažnju i izazvala osmehe.

Iako ovakva okupljanja mogu delovati neobično, stručnjaci objašnjavaju da se rode u određeno doba godine često okupljaju u veća jata pre nego što krenu na dugu seobu ka toplijim krajevima. Tokom tog perioda ptice biraju otvorena područja i krovove kao mesta za kraći odmor i okupljanje.

Bez obzira na naučno objašnjenje, prizor iz Dubrava kod Brčkog mnogima će ostati u sećanju. Za meštane je to bio nesvakidašnji događaj koji je uneo malo radosti i izazvao brojne razgovore, dok su fotografije velikog jata roda nastavile da se dele internetom i privlače pažnju ljudi iz celog regiona.