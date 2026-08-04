Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče i rekao, Crna Gora će slaviti "Oluju" sa svojom braćom Hrvatima, dok Spajić i Mandić šalju delegaciju na ustašku proslavu u Knin.

Vučić je sada prilikom obraćanja zamolio građane Crne Gore, posebno Srbe, da dobro gledaju ko šta i kako čini u interesu svog naroda, a ko protiv.

"Očekujem da bude još gore"

"Inače, pokušali su juče da uhapse jednog momka koji je podigao tri prsta u mom dvorištu, ali moji momci su to sprečili. To i u Hrvatskoj rade, to i ovde valjda vide kao neku provokaciju. A što se tiče Crne Gore očekujem da bude još mnogo mnogo gore, da se ponašaju još gore i učine mnogo stvari protiv srpskog naroda i srpske države. Čitava evropska agenda im se zasniva na antisrpstvu, i važno je da to ljudi vide", rekao je on.