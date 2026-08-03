Predsednik Vučić stigao je u Janjske otoke, a omladina ga je ponudila pogačom i solju, i u razgovoru sa načelnikom opštine obavešten je da je najvažniji put do manastira Glogovac.

- Moji momci su noćili ovde kod vas u Šipovu. Mislim da bi bilo važno da još žena dobije posao, kao u Drvaru kada bi moglo jedno 50-60 žena da dobije posao. Razmislite šta vam je važnije, to ili put do manastira - pitao je on načelnika, koji mu je rekao da je proizvodni pogon bitniji.

Vučić ističe da je deo njegove porodice sa majčine strane poreklom iz Janja.

- Ovde su sve Srbi, posle ćemo ići u jedno malo mesto Vodice, gde se čovek jedan vratio. To je prvi put i da se tu rodilo dete posle toliko vremena. A vi novinari pokažite svima kakva je lepota ovde. Vidite zastave Srbije na svakom mestu, ljudi su ovde posebno hteli da pokažu koliko vole Srbiju - kazao je on.



