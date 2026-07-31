Srpkinja Bosa dala zemlju besplatno muslimanskoj porodici: Evo kako su joj vratili Faiza i Ibrahim

U vremenima kada neretko slušamo da se rođena braća i sestre svađaju i ne razgovaraju zbog međe i parčeta zemlje, iz srednje Bosne stiže priča o dobroti i suživotu koja vraća veru u ljude. Glavni akteri su jedna muslimanska porodica i Srpkinja Bosa , žena čiji je nesebičan gest mnoge ostavio bez teksta.

Faiza i njen suprug Ibrahim žive u povratničkom naselju Vitovlje, podno Vlašića, gde imaju tek malo okućnice i gotovo nimalo sopstvene zemlje za obradu. Upravo tada u život im ulazi Bosa, žena čija je dobrota promenila njihovu svakodnevicu.

– Imamo Bosu... Ni rođena majka nije takva, kakva je ta žena. Daje nam sve, i to potpuno besplatno – priča Faiza kroz suze.

Iako pripadaju različitim verama, to za njih nikada nije predstavljalo prepreku. Naprotiv, njihova priča svedoči da istinska ljudskost ne poznaje ni granice ni podele. Bosa i njena porodica ustupili su Faizi i Ibrahimu svu svoju zemlju na korišćenje, ne tražeći zauzvrat ni dinar.

– Ona je Srpkinja, ja sam muslimanka, ali kod nas nema gledanja ko je ko. Kao rođena majka mi je dala zemlju da je koristim – priča Faiza.

Kako kaže, već godinama obrađuje Bosino imanje, a za sve to vreme ni Bosa ni njena porodica nisu tražili nikakvu nadoknadu.