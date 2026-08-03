"Isto važi i za navode o preseljenju stanovništva u istočnoj Srbiji kojim se ljudi zastrašuju poslednjih nedelja u vezi ranog javnog uvida povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i Malka Golaja. On ne predstavlja odluku o preseljenju stanovništva, eksproprijaciji, otvaranju rudnika, niti se njime stiču bilo kakva prava nad zemljištem", navela je ministarka na svom Instagram nalogu.

Dodala je da sva pitanja, primedbe i zabrinutosti građani mogu da iznesu u okviru zakonom propisanih postupaka ranog javnog uvida, javnog uvida i javne rasprave, kako bi ih nadležni organi i stručne institucije razmotrili na osnovu činjenica, dokumentacije i stručnih analiza.

Zato rani javni uvid, koji se trenutno sprovodi, i postoji, istakla je ona i ocenila da bi odgovore trebalo da daje struka, a ne senzacionalistički naslovi koji šire paniku neutemeljenim tvrdnjama.

"Pre svega, nije tačno da su nakon dolaska kompanije Ziđin u Srbiji otvoreni rudnici Veliki Krivelj, Jama i Majdanpek. Reč je o rudnicima koji su postojali i bili u eksploataciji i u vreme poslovanja nekadašnjeg RTB Bor", naglasila je ona.

Prema njenim rečima, ljudi bi trebalo da znaju da odobrenje za geološka istraživanja nije odobrenje za otvaranje rudnika.

"Između istraživanja i eventualne eksploatacije postoji čitav niz zakonskih procedura, stručnih analiza, kontrola i uslova koji moraju biti ispunjeni i to je višegodišnji proces, u prilog čemu govori činjenica da je u poslednje 23 godine u Srbiji otvoren samo jedan rudnik metala - upravo Čukaru Peki. I to je jedini novi rudnik metala otvoren u Srbiji u novijoj istoriji, a slušali smo neistine kako Srbija otvara čak 40 rudnika od onih koji žele da zaustave život u Srbiji, dok se bave svojom političkom agendom i ličnim interesima", pojasnila je Đedović.

Ocenila je da rudarstvo istorijski ima veliki značaj za istok Srbije i da je zahvaljujući rudnicima u Boru, Srbija danas drugi najveći proizvođač bakra u Evropi.

Ministarka je navela da u rudarskoj industriji na istoku zemlje radi oko 7.000 ljudi, a kroz poreze, naknade i druge prihode država je od njihovog poslovanja prihodovala 1,7 milijardi dolara.

Prosečna plata u kompaniji Serbia Zijin Copper iznosi oko 164.000 dinara, što je značajno iznad republičkog proseka i predstavlja sigurnu egzistenciju za hiljade porodica.

"Zato je važno da se o budućnosti rudarstva govori odgovorno i na osnovu činjenica, uz istovremenu zaštitu životne sredine, zdravlja ljudi i interesa lokalnih zajednica.Navodi o ugrožavanju podzemnih i površinskih voda, termalnih izvora i banja ne mogu se predstavljati kao utvrđene činjenice bez odgovarajućih geoloških, hidrogeoloških i drugih stručnih analiza", istakla je ona.

Dodala je da plasiranje neistina preko medija i društvenih mreža znači zastrašivanje sopstvenog naroda bez argumenata i činjenica što, kako je ocenila, opozicija i njihovi mediji sistematski čine.

Pojasnila je da nijedan rudnik ne može da se otvori bez zakonom propisanih odobrenja, uslova, saglasnosti i dozvola.

Obaveza države je da istovremeno štiti život i zdravlje ljudi, vode, zemljište, vazduh, prirodne resurse i prava građana, ali i da obezbedi uslove za održivi razvoj, ekonomski prosperitet i bolji i kvalitetniji život građana, što je do sada i urađeno.

"Razvoj Srbije ne sme da bude talac širenja neutemeljenih tvrdnji koje nisu potkovane argumentima, već željom da se širi panika i privuče pažnja", poručila je Đedović Handanović.