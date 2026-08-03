- Oni su sami rekli da žele da Srbija bude što slabija. Vučić nije razvijao Srbiju da bi pritiskao Bošnjake. A kod njih u njihovom narativu postoji i dalje da je jaka Srbija nekome prirodan neprijatelj - kazao je Dodik, a Vučić je nastavio: "A to jednostavno nije tačno, mi želimo samo mir".

Predsednik Vučić dodaje da smo u Beogradu imali mnogo političara kojima takođe smeta jaka Srbija, i da je u Beogradu najjača strana agentura.

- Moram da kažem još, prvi put da Srpska lista ne dobije poverenje naroda, neće dve godine proći, neće Srbi opstati na Kosovu. I zato čestitam Srbima na KiM što tačno znaju kako da se ponašaju da bi ostali i opstali. I mi ćemo da pomažemo na svaki način mogući, moramo da čuvamo tu vrstu jedinstva i zajedništva - kazao je on.



