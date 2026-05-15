"Pre nego što Ervin Ibrahimović počne da drži lekcije predsedniku Aleksandru Vučiću zato što je rekao ono što misli svaki Srbin u Crnoj Gori, neka se zapita zašto Srbi koji čine trećinu naroda Crne Gore ne saosećaju sa 21. majem i zašto ga ne doživljavaju kao svoj praznik", pita Dajković i dodaje:

"Ne zato što Srbi ne vole Crnu Goru, nego zato što dobro znaju kako je ta 'nezavisnost' pravljena: na pritiscima, trgovini, uvezenim glasovima, selektivnom pravu glasa i političkoj režiji u kojoj je jednima sve bilo dozvoljeno, a drugima ni ono što im po rođenju i porijeklu pripada".

Dajković ističe da Aleksandar Vučić nije uvredio Crnu Goru time što nije pristao da glumi da je razdvajanje Srbije i Crne Gore bio praznik za sve.

"On je izgovorio stav ljudi koji Srbiju i Crnu Goru ne vide kao tuđine, već kao bratske zemlje koje je politika razdvojila, ali ih život nikada nije razdvojio. Zato napad na Vučića nije samo napad na jednog političara, već napad na pravo svakog građanina Crne Gore da 2006. godinu pamti kao bol, a ne kao slavlje – kao granicu postavljenu preko porodičnih, duhovnih i istorijskih veza", poručio je Dajković.

Nekada su, kaže, upravnici dolazili sa fermana, a danas dolaze sa saopštenjima i frazama o „građanskim vrednostima“, ali suština je ista: prirodnu bliskost predstaviti kao opasnost, bratstvo kao pretnju, a svaku vezu sa Beogradom kao politički greh.

"Slobodna Crna Gora jasno poručuje: preživele su Crna Gora i Srbija mnoge Ervine (Ibrahimović) – upravnike, paše, begove, namesnike i čuvare tuđih agendi pa će preživeti i ovoga. A Srbi će u Crnoj Gori biti tu kao što su uvek bili – svoji na svome, bez namere da bilo koga pitaju za dozvolu da pamte, govore i vole Srbiju. Budimo ono što su bili naši preci", poručeno je.

Dajković kaže da Ervin Ibrahimović, ministar „vanjskih“ poslova ponovo je pokazao da je najrevnosniji onda kada treba napisati saopštenje protiv Republike Srbije.

"Jedino tada nema diplomatske uzdržanosti – samo stara antiserpska navika da se svaka reč iz Beograda proglasi udarom na Crnu Goru", primećuje Dajković i ističe:

"Ministarstvo 'vanjsko' kaže da Crna Gora nije nastala 'otcepljenjem'. Naravno da nije – nastala je u referendumskoj režiji u kojoj su lične karte imale tarifu, birački spiskovi pretvoreni u partijski materijal, dijaspora uvožena kao rezervna većina, dok su ljudi rođeni u Crnoj Gori, ili poreklom iz nje, ostajali bez prava glasa jer nisu bili po ukusu režima koji je naumio da razdvoji dva oka u glavi".

Dajković poručuje da mogu Ervin Ibrahimović i njegovo „vanjsko“ Ministarstvo danas da se igraju rečima koliko hoće.

"Ali ne mogu izbrisati ono što je zapisano i sabrano u Bijeloj knjizi, dostupnoj svakome ko želi da vidi kako je izgledala ta njihova „demokratska bajka“ – sa kupljenim ličnim kartama, sumnjivim spiskovima, uvezenim glasovima i režimskom mehanizacijom koja je od referenduma napravila političku operaciju protiv zajedničke države sa Srbijom", saopšteno je iz Slobodne Crne Gore.