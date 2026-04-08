Autor: Tanja Kovačević

Poslanici Skupštine Crne Gore nisu podržali inicijativu Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića da se u dnevni red sednice uvrsti predlog o uvođenju srpske trobojke kao narodne i državne zastave.

Suspendovani funkcioner u Skupštini Glavnog grada Vladislav Dajković za Alo! kaže da odbijanje da se uopšte dozvoli rasprava o crnogorskoj trobojci nije politička odluka, već otvorena poruka da su Srbi u Crnoj Gori i dalje građani drugog reda.

- Danas nisu glasali protiv predloga, nego protiv dijaloga, protiv istorije i protiv istine. Jer ako ne sme ni da se priča o zastavi koja je obeežila vekove ove zemlje, onda je jasno da problem nije u zastavi nego u onima koji se plaše njenog značenja. Najveće licemerje dolazi od onih koji se kunu u “građansku Crnu Goru”, a prvi beže od suočavanja sa identitetom naroda koji u njoj živi.

- Srpski narod u Crnoj Gori ne traži ništa tuđe. Traži samo ono što mu pripada: pravo na identitet, na istoriju i na dostojanstvo. I neka svima bude jasno, što više budu zabranjivali trobojku, to će ona biti jača, makar u našim srcima. Premijeru Spajicu želim srećan put u političku propast - zaključio je Dajković.