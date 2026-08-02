Vukosavljević je svoju odluku obelodanila na svom X profilu.

- Nisam više članica ZLF, i ne verujem da ću ikada više biti članica bilo koje partije. Sad konačno poznanici mogu da mi se obraćaju kao ljudskom biću, a ne Opozicijo ili Stranko, ili Botuljo. Nije mi to neka uteha, jer sam svesna da je ovo poraz moje borbe protiv antipolitike. Učlanila sam se u Ne davimo Beograd 2020. i nastavila članstvo u ZLF, ali sam tek kasnije počela da u javnosti ističem stranačku pripadnost. Smatrala sam da je važno braniti pravo na političku participaciju i opredeljenje, boriti se za sprovođenje politika i ideja koje smatraš dobrim za svoje društvo - navela je Vukosavljević.

"Osećam da stranka više ne zastupa vrednosti zbog kojih sam joj se pridružila"

Kako je rekla, verovala je da u "deklarisanju pripadnosti strankama treba da prednjačimo mi za koje je jasno da političkim angažmanom ne stičemo nikakve apanaže i finansijske benefite, a naročito mi kojima zbog toga ne preti gubitak posla, prijatelja, i kojima nije ugrožena bezbednost".

- Bila sam spremna da se rvem sa neistomišljenicima, dok god sam imala poverenja u saborce da jedni druge čuvamo. Iščlanila sam se iz ZLF zato što osećam da stranka više ne zastupa vrednosti zbog kojih sam joj se pridružila. Ne podržavam zaokret ka populizmu i odustajanje od beskompromisne borbe protiv jednoumlja, nacionalizma, rasizma, antipolitike, a za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, pluralizam i demokratiju. Ne želim da učestvujem u slabljenju savremene levice u Srbiji, da pomažem nestanku jedine stranke koja se borila za progresivne ideje - poručila je Vukosavljević.

"Asistirano samoubistvo stranke"

Dodala je da je povod njenom iščlanjenju bila "Odluka o podršci pokretu" koji joj ideološki nije blizak i "asistiranom samoubistvu stranke".

- Međutim, uzrok je način donošenja te odluke, kako, kada i zašto. To su unutarstranačke stvari i neću o njima javno govoriti. Molim bivše partijske saborce da me ne čačkaju, jer ću im odgovoriti, a to može samo da našteti njihovoj stranci i borbi za demokratsko društvo. Smatram da je važno i da se javno ogradim od ZLF, da bih sprečila da se moji stavovi pripisuju stranci kojoj više ne pripadam, i stvaranje utiska u javnosti da je podrška ZLF nedosledna ili neiskrena, što bi samo štetilo borbi protiv režima. Bez obzira što je meni oduzeta prilika da doprinosim smeni režima, ne želim da učestvujem u guranju antirežimskih birača u apstinenciju - navela je Vukosavljević.

Potom je imala i poruku za sve pratioce na X mreži.

- Na kraju, molim vas da ne učitavate previše u jedan sasvim lični čin. Moj izlazak je samo moj, kao što sam i ja ipak uvek bila prvenstveno svoja. Za mnom neće poći niko, niti treba. Da je doneta odluka o saradnji sa nekim strankama, sigurno bi mnogo više ljudi napustilo stranku. To nam je svima nauk da malo spustimo loptu u ratovima na društvenim mrežama, koje toliko raspiruju mržnju da onemogućavamo buduću saradnju, čak i kada je ona neophodna i važna, kako za stranke, tako i za društvo koje svi gradimo. Sad mogu da se vratim ulozi nezavisne posmatračice zbivanja, što je neuporedivo lakše, i beskrajno tužno - zaključila je Vukosavljević.