U emisiji Danice Vučinić na lažljioj televiziji N1 odjeknula je velika istina.

U tom gostovanju Biljana Đorđević iz Zeleno levog fronta otkrila je kakva je situacija među njima. Iz njenih rečenica shvata se da su u dubokom razdoru. Istakla je da im niko niti "hvala nije rekao" kao i da nemaju koga tamo da drže za reč.

- Imamo stranke proevropske opozicije sa kojima studentski pokret ne komunicira! Oni se ni nama nisu zahvalili na podršci, oni ni nemaju predstavnike, nemaju ljude koje možemo da držimo za reč - izjavila je Biljana Đorđević iz ZLF-a.

Podsetimo, opšti raskol među blokaderima odavno traje. Mnogo je primera opštog sukoba među blokaderima u borbi za prevlast. Međusobno zapadaju u ratove, pokazujući nam kako bi izgledalo vođenje vlasti ako bi je se oni dočepali.