Voditeljka Dea Đurđević porodila se pre pet dana i rodila devojčicu, a danas je izašla iz porodilišta.

Po njih je ispred Narodnog fronta došao Dein izabranik Lazar koji je doneo prelep buket cveća.

Dea je bila vidno raspoložena, te otkrila kako se oseća, ali i ko je izabrao ime za naslednicu.

- Odlično sam, hvala, predivno sam. Porođaj je protekao u najboljem redu, vidite da sam nasmejana i da je sve dobro, bebica je odlično. Beba je miks, ali pošto mirnije spava, onda je tatina. Stvarno su svi super ovde u Frontu, svima nam je to dobar izbor. Svi su bili predivni, osećala sam se maženo i paženo zahvaljujuči celom osoblju. Hvala svima na porukama i pozivima. Ovi ljudi su mi ulepšali porođaj. Mama je tu, mama se ne odvaja od nas - rekla je voditeljka.

"Sve smo pripremili za dolazak bebe"

Otkrila i kako su se odlučili za ime.

- Pa zajednički. Predložila sam ja, ali on se oduševio. Sve smo pripremili za dolazak bebe, čeka je iznenađenje. Žurka je super prošla, svi su me zvali na video poziv. Nisam pročitala sve čestitke. Sve kolege su se javile, nisam stigla svima da odgovori - istakla je Dea i otkrila da će napraviti malu pauzu u poslu.

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