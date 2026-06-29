Situacija među blokaderima uzburkala se posle debakla blokaderskog skupa održanog u Kraljevu pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan", na kome je jedan od govornika bila i Jelena Pavlović, narodna poslanica, nekada poslanica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića.

Na društvenim mrežama vlada pravi rat blokadera i opozicije, a upravo je došlo i do novih podela.

Narodna poslanica, Jelena Jerinić, iz Zeleno-levog fronta, podnela je ostavku.

Potpuni debakl blokaderskog pokreta je u toku.

