Vučić je predstavio listu lekova čija cena ide niže već od sutra.

- Od antibiotika, panklava, do raznih lekova za želudac, do glukofaža za dijabetes ako se ne varam, za pritisak. Glukofaž sa 283 na 121. Od sutra od 600 do 1100 dinara će ići njihova cena. Mislim da je ovo veliko olakšanje za ljude.

- Od 17. avgusta imamo 16 vrsta lekova, za razređivanje krvi i lekovi protiv šloga, izliva krvi u mozak. Biće od 600 do 1100 dinara. Risagala, trambocena, kerdoksa, ksareta, daksanla. Svih mogućih...