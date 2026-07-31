Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 61. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 1.150.000 evra nije izvučena. Takođe, u Loto plus izvlačenju nije izvučena sedmica koja je vredela 2.950.000 evra. Međutim, večeras je devet igrača izvuklo šeticu vrednu 306.912 dinara.

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su brojevi: 3, 5, 10, 12, 18, 26, 32.

Sedmica koja je iznosila 1.150.000 evra nije izvučena.

Večeras je devet igrača izvuklo šeticu vrednu 306.912 dinara.

Loto plus

Dobitna kombinacija za Loto plus glasila je: 10,18, 21, 22, 25, 29, 35

U Loto plus izvlačenju nije izvučena sedmica koja je vredela 2.950.000 evra.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 58. kolu se igrala za 110.000 evra.

Džoker kombinacija glasila je: 5 9 5 0 2 4

U ovom kolu nije izvučen „džoker“ dobitnik.

Kompletan izveštaj i rezultate Loto izvlačenja možete pogledati na sajtu Državne lutrije Srbije.