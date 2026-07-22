Širi se već temeljno propaganda više od godinu dana kako se, u stvari, "glasa za našu decu", "ova deca su budućnost", "jedino ova deca imaju šansu"...

O tome je za Informer TV govorio zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

- Uvek su bile te liste sa nazivima 'Mladi za Sevojno', 'Mladi za Kulu', 'Mladi za ovo', 'Mladi za ono'... A na tim listama kandidati — ljudi koji se bave politikom po 30 godina u svim tim varijacijama Demokratske stranke i svih tih stranaka, dakle, koje su nastale iz Demokratske stranke. Ali se oni više ne zovu nazivima tih stranaka, nego se zovu 'Mladi za Sevojno' ili takvo nešto. Tako da je to bila prevara u početku - kazao je Šešelj.