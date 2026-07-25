Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj rekao je da očekuje da će Rusija sprečiti svaki drumski i železnički saobraćaj Ukrajine, pre svega sa Poljskom, ali i sa drugim zapadnim zemljama.

- Tu je dosta naoružanja dolazilo vozovima, kamionima. Sad to sve treba uništiti - kazao je Šešelj za Informer TV.

Ističe da se ruska obaveštajna služba oporavila.

- Ona je sad saznala sve lokacije ukrajinskih baza. Sve će to sistematski biti uništeno. Zapad je tu uložio ogromne pare, ogromno naoružanje, ogromnu količinu municije... Sve će to netragom nestati - kazao je Šešelj.

Lider radikala je konstatovao da će Rusija odabrati državu koja će platiti ceh.

- Ja navijam da to bude Velika Britanija - izjavio je predsednik SRS.