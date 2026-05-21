Izražavam oštar protest zbog ovakve odluke i ističem da je reč o vrhunskim profesionalcima, uglednim i časnim lekarima koji svoj posao obavljaju godinama u skladu sa svim pravilima etike i struke i sada su žrtve montiranog procesa i političke kampanje Prištine i onih koji srpskom narodu na Kosovu i Metohiji ne žele ništa dobro.

Nigde na svetu nije zabeleženo da se čelni ljudi krucijalnih zdravstvenih institucija drže u pritvoru kao deo nečije političke kampanje i neosnovanih insinuacija.

Ističem da će Ministarstvo zdravlja zajedno sa državom Srbijom nastaviti da pomaže srpskim zdravstvenim ustanovama na prostoru Kosova i Metohije još odlučnije i da će posebno tražiti način da pomogne pogođenim zdravstvenim institucijama na prostoru centralnog dela Kosova i Metohije.