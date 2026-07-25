Koja se može meriti sa štetom koju je filmska industrija pretrpela odlukama Grete Garbo i Kameron Dijaz da u svojim najboljim godinama prekinu glumačku karijeru.

Deset godina se Željko Mitrović uzalud trudi da popuni prazninu nastalu Zmajevim odlaskom, da adekvatnom zamenom uteši u tugu bačene srpske domaćice. Pokušavao je sa brojnim vrhunskim intelektualcima, od Kristijana Golubovića, preko Anite Ferari do Stanije Dobrijević, ali nije išlo.

Međutim, izgleda da je Srbija konačno dobila ličnost koja ima potencijal da svojim javnim nastupima ne samo popuni prazninu nastalu prevremenim povlačenjem Ilije Grahovca, već i da ga u bliskoj budućnosti nadmaši u popularnosti.

U pitanju je Jasmina Paunović, bivši zamenik javnog tužioca, zvezda koja je ovih dana na medijskom nebu Srbije zablistala kao Zmaj u svom prvom pojavljivanju u Zadruzi. Ili kao Mpape i Haland na upravo završenom svetskom prvenstvu u fudbalu.

A zablistala je kod Dejana Lučića, u televizijskoj emisiji koju redovno prati više od 18 gledalaca i u kojoj su njih dvoje raspravljali o najvažnijim državnim i nacionalnim pitanjima. Počev od toga da Aleksandru Vučiću otac nije otac i da njegova deca nisu njegova. Preko toga da li su Cigani Romi ili su Romi Cigani i da li će mrtvi gastarbajteri na dan izbora ostati u svojim grobnim mestima po Nemačkoj, Kanadi i Austriji ili će se povampiriti i pohrliti u zavičaj da glasaju za SNS.

Do toga da li će na predstojećim izborima glasati Srbi ili će umesto njih glasati uvezeni i u Srbadiju prerušeni Arapi i Crnci.

Zaključno sa najvažnijom dilemom blokaderskog predizbornog programa, od čijeg razrešenja ne zavisi samo ishod izbora već i biološki opstanak nacije: da li muškarcima koji na predstojećim parlamentarnim izborima glasaju za SNS njihove žene treba da daju ili da im uvedu sankcije. Do sledećih izbora.

Dok je, pretpostavljam, preko društvenih mreža obasipaju ponudama „Jasmina, oženi me“, lažni moralisti se zgražavaju nad njenim nastupom i pitaju da li ona ima porodicu i kako je moguće da je takva osoba bila javni tužilac.

A pravo pitanje jeste: kako takva žena već nije predsednik ili premijer Srbije? Ili bar ministarka. Naprimer, zadužena za resor demografije i porodice. Koja bi, napokon, sprovela široku nacionalnu akciju utvrđivanja ko je koga i zbog čega napravio i rodio. A ne da nam to po ćoškovima utvrđuju dokone komšinice.

Mada je briljantno zapažanje o rasnom sastavu fudbalske reprezentacije Francuske ozbiljno kandiduje i za minista sporta.

Predstavnici režima se zgražavaju nad podatkom da se Paunovićeva, navodno, nalazi na poslaničkoj listi blokadera i to na visokom drugom mestu. Kažu, kako je moguće da ona bude druga.

I ja se to pitam. Čudom ne mogu da se načudim ako je tako. Ženi koja onako lažerno, kao da sedi u kafani, neopterećena elementarnom pristojnošću, učestvuje u tračanju o tuđoj porodici, itekako jeste mesto na blokaderskoj listi ali ne na drugom mestu već na čelu te liste. Da je zakiti. Pa da, što bi narod rekao, bude prema svecu i tropar. Ili, prema rupi i zakrpa.

Nedopustivo je da takav biser srpske političke misli, kakav se nije pojavio još od Nikole Šećeroskog i Belog Preletačevića, čami u sencin bledunjavog Vladana Đokića.

Nesporna je činjenica da je Đokić kao rektor Univerziteta u Beogradu dao veliki doprinos tome da nam godinu i po dana fakulteti ne rade, da budu pretvoreni u ćumeze i prčvarnike, da desetine hiljada studenata ne mogu da studiraju već da po ulicama hvataju zjale i duvaju u pištaljke ali, ako mu je otadžbina na srcu više od funkcije, on sam će pozvati Paunovićevu i ponuditi joj da zamene mesta.

Pa da Srbiji svane.

Ko je nas Srbe kleo, nije dangubio.