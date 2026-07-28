Iako je svojevoljno pristao da bude kandidat na famoznoj blokaderskoj listi, Antić je na tajnom sastanku pokazao veliku dozu paranoje te je zakukao da se plaši za sopstvenu bezbednost, pa je svojim saborcima predložio da se u okviru blokaderskog pokreta formira radna grupa koja će biti zadužena za to da "brani" kandidate ako prljavština medijski ispliva.

Ko je zapravo Novica Antić i kakve mračne tajne krije, pa ga je strah da istina ne ugleda svetlost dana?

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