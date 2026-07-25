Gostujući kod Dejana Lučića, Jasmina Paunović posegla je za najtežim optužbama i uvredama, a retorika koju je koristila, umesto argumenata, svela se na lične diskvalifikacije i uvrede.
Danas se od nje ograđuju i oni koji su je veličali, a na mrežama je probudila gnev zbog svojih skandaloznih izjava.
Jedna u moru objava na Iksu glasi:
"Sve im je ovako, od početka blokada.
U studentsko-Blokaderskom pokretu okupili se svi lažovi i ekstremisti i sa leve i sa desne strane,
Kratak je put od "Nobelovaca" do Debila."
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