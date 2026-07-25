Gostujući kod Dejana Lučića, Jasmina Paunović posegla je za najtežim optužbama i uvredama, a retorika koju je koristila, umesto argumenata, svela se na lične diskvalifikacije i uvrede.

Danas se od nje ograđuju i oni koji su je veličali, a na mrežama je probudila gnev zbog svojih skandaloznih izjava.

Jedna u moru objava na Iksu glasi:

"Sve im je ovako, od početka blokada.

U studentsko-Blokaderskom pokretu okupili se svi lažovi i ekstremisti i sa leve i sa desne strane,

Kratak je put od "Nobelovaca" do Debila."