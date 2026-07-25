"Slučaj Jasmine Paunović je školski primer. Potpuno je promašena tema optuživati vlast za reakciju ili navodni „progon“, kada je stvar kristalno jasna: žena je sama sela u studio, svesno izabrala sagovornika, snimljena je i jasno se čuje šta je i kako rekla.

Javni posao i status tužiteljke, pa makar i bivše, obavezuju na odgovornost za svaku izgovorenu reč. Nema ovde mesta teorijama zavere i relativizaciji – mikrofon je bio uključen, stavovi su izrečeni, a profesionalno novinarstvo ne bi smelo da žmuri nad činjenicama," navela je.