Da nije tragično bilo bi komično što neki ljudi ne shvataju da nije isto voditi loptu na terenu i voditi firmu ili državu.

Za ovo prvo je potrebna veština i snaga, a za ove dve druge pozicije je potrebno ozbiljno znanje, a naročito za vođenje države.

Među tim nekim ljudima koji ne razumeju to se nalaze blokaderi koji imaju razne sumanute ideje o tome ko i kako bi trebalo da vodi državu Srbiju.

Ako ostavimo po strani "ispušene političke lule" koje pokušavaju da predstave kao "nove nade" a ljudi su odavno u politici i pokazali se u nekim slučajevima da čak i kada su bili na vlasti nisu bili u stanju ništa dobro i pametno da urade, njihove glavne ideje za vođe države su glumci i sportisti.

Jedna od najvećih nada blokadera je bivši sportista i košarkaš Dejan Bodiroga, oni smatraju da bi on bio dobar za vođenje države.

Ako nameravaju da vode Srbiju u bankrot onda on i jeste dobar izbor jer je svojim nedomaćinskim poslovanjem uspeo da blokira i sopstveni restoran i ta blokada traje.

Tako bi bilo i sa državom samo što bi posledice bile mnogo tragičnije nego kada je u pitanju njegov restoran. Čovek koji ne zna da sačuva svoje pare neće znati da sačuva ni državne pare. Čovek koji ne zna da vodi restoran sigurno neće znati da vodi ni državu. To je sumorna i surova realnost koju blokaderi ne žele da prihvate, a to je da njihovi kadrovi nisu sposobni da vode državu.