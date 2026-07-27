Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara.

Vučić je sa Mađarom razgovarao u Predsedništvu na Andrićevom vencu.

Predsednik Vuić je nakon susreta objavio fotografije i napisao:

- Srdačan i sadržajan razgovor sa ambasadorom Mađarske Jožefom Mađarom, kojem sam zahvalio na posvećenosti, ličnom angažovanju i značajnom doprinosu unapređenju odnosa naših zemalja tokom njegovog diplomatskog mandata u Srbiji. Odnosi Srbije i Mađarske danas su na istorijski najvišem nivou, utemeljeni na međusobnom poverenju, uvažavanju i iskrenom prijateljstvu naših naroda. Posebnu pažnju posvetili smo strateškom partnerstvu i daljem povezivanju u oblastima energetike, infrastrukture i ekonomije, kao i realizaciji projekata od zajedničkog interesa. Srbija visoko ceni doslednu podršku Mađarske našem evropskom putu i njen doprinos očuvanju mira, stabilnosti i prosperiteta regiona. Uveren sam da ćemo nastaviti da učvršćujemo veze i otvaramo nove mogućnosti na dobrobit građana obe zemlje.

Ambasadoru Mađaru poželeo sam mnogo uspeha u budućem radu i zahvalio mu na svemu što je učinio za dodatno zbližavanje Srbije i Mađarske.

Susret je prethodno najavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Prijem je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, s početkom u 10.00 časova.