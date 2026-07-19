Ministarka privrede i član Predsedništva SNS Adrijana Mesarović posetila je danas Bač gde je poručila da za politiku SNS nema velikih i malih opština i da je svaki deo Srbije podjednako važan, jer veruju da svaki građanin zaslužuje priliku da radi, napreduje i gradi sigurniju budućnost u svom mestu. Ona je navela da samo zajednički, uz odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem može da se nastavi sa razvojem Srbije i stvaranjem novih prilika za sve građane.

"Predivan skup u Baču i druženje sa našim građanima! Fantastična energija, jedinstvo i podrška daju nam dodatni motiv da nastavimo još odlučnije da radimo. Samo zajedno, uz odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem i konkretne rezultate, možemo da nastavimo da razvijamo Srbiju i stvaramo nove prilike za sve naše građane", navela je Mesarovićeva na svom Instagramu.

Ministarka je istakla da dok neki godinama pokušavaju da ospore svaki uspeh Srbije, oni ostaju posvećeni onome što je najvažnije - razgovoru sa građanima, vrednom radu i ispunjavanju datih obećanja.

"Poverenje koje nam narod ukazuje najveća je obaveza da nastavimo istim putem, putem razvoja, stabilnosti i napretka. Zato na predstojeće izbore idemo odlučni u nameri da ih pobedimo ubedljivije nego ikad a snagu za ostvarivanje tog cilja crpimo iz podrške naših građana", navela je Mesarovićeva.