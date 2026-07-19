Ministarka privrede i član Predsedništva SNS Adrijana Mesarović posetila je danas Bač gde je poručila da za politiku SNS nema velikih i malih opština i da je svaki deo Srbije podjednako važan, jer veruju da svaki građanin zaslužuje priliku da radi, napreduje i gradi sigurniju budućnost u svom mestu. Ona je navela da samo zajednički, uz odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem može da se nastavi sa razvojem Srbije i stvaranjem novih prilika za sve građane.

 "Predivan skup u Baču i druženje sa našim građanima! Fantastična energija, jedinstvo i podrška daju nam dodatni motiv da nastavimo još odlučnije da radimo. Samo zajedno, uz odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem i konkretne rezultate, možemo da nastavimo da razvijamo Srbiju i stvaramo nove prilike za sve naše građane", navela je Mesarovićeva na svom Instagramu.

1

Ministarka je istakla da dok neki godinama pokušavaju da ospore svaki uspeh Srbije, oni ostaju posvećeni onome što je najvažnije - razgovoru sa građanima, vrednom radu i ispunjavanju datih obećanja. 

"Poverenje koje nam narod ukazuje najveća je obaveza da nastavimo istim putem, putem razvoja, stabilnosti i napretka. Zato na predstojeće izbore idemo odlučni u nameri da ih pobedimo ubedljivije nego ikad a snagu za ostvarivanje tog cilja crpimo iz podrške naših građana", navela je Mesarovićeva.