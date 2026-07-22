Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da su tvrdnje koje je penzionisana tužiteljka Jasmina Paunović iznela tokom gostovanja u jednoj televizijskoj emisiji nešto, kako je rekla, "najstrašnije i najmonstruoznije" što je do sada mogla da vidi i čuje u javnom prostoru.

Gostujući u Nacionalnom dnevniku TV Pink, Brnabić je rekla da je pogledala celu emisiju i ocenila da su iznete izjave prevazišle sve dosadašnje političke sukobe.

"Mržnja je podignuta na novi nivo"

Brnabić je istakla da su, prema njenom mišljenju, izjave bile usmerene ne samo protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, već i protiv građana koji su mu ukazali poverenje na izborima.

- Oni su tu mržnju doveli na novi nivo - rekla je Brnabić.

Dodala je da smatra da su tokom emisije iznete izjave koje predstavljaju različite oblike govora mržnje.

Kritike zbog izjava o porodici predsednika

Govoreći o sadržaju emisije, Brnabić je ocenila da su iznete tvrdnje bile uvredljive prema ženama i da su sadržale, kako je navela, elemente mizoginije, ksenofobije, rasizma i antisemitizma.

Povod za njenu reakciju bile su izjave koje je Jasmina Paunović iznela tokom gostovanja kod Dejana Lučića, u kojima je iznosila tvrdnje o predsedniku Aleksandru Vučiću i članovima njegove porodice.

Te tvrdnje nisu potkrepljene dokazima i predstavljaju navode iznete u televizijskoj emisiji.