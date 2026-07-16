Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, zajedno sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Jagodom Lazarević, ugostio je u Vladi Srbije ministra turizma Republike San Marino Federika Pedinija Amatija i njegovu delegaciju, sa kojima je razgovarao o njihovom učešću na predstojećoj svetskoj izložbi.

"Danas sam, zajedno sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Jagodom Lazarević, koja je i komesar Expo 2027 Beograd, imao zadovoljstvo da u Vladi Srbije ugostim ministra turizma Republike San Marino Federika Pedinija Amatija i njegovu delegaciju.

Razgovarali smo o potencijalnom učešću San Marina na Expo 2027, najvećem međunarodnom događaju koji će Srbija organizovati u svojoj istoriji.

Predstavili smo naše planove, potencijale i mogućnosti koje ova izložba donosi svim zemljama učesnicama.

Posebno nam znači bogato iskustvo San Marina na međunarodnim izložbama. Njihovo znanje i dugogodišnja tradicija učešća na svetskim i specijalizovanim izložbama za nas su dragoceni, jer smo potpuno posvećeni organizaciji Ekspa.

Već danas imamo potvrđeno učešće 142 zemlje i medjunarodne organizacije, a naredne godine ceo svet će biti u Beogradu. Ponosan sam što smo Ekspo vratili u Evropu i što imamo priliku da svetu pokažemo koliko je Srbija napredovala.

Verujem da će Ekspo 2027 dodatno ojačati međunarodna partnerstva, otvoriti nove razvojne mogućnosti i predstaviti Srbiju kao modernu, uspešnu i inovativnu zemlju. Očekujemo i nadamo se da će i San Marino biti deo spektakla", istakao je Siniša Mali.