Iako deluje da je dovoljno sipati vodu, dodati kafu i sačekati da provri, iskusni poznavaoci tvrde da upravo odnos sastojaka i način kuvanja prave razliku između savršene šoljice i napitka koji je previše gorak ili bez arome.

Osnovno pravilo je jednostavno. Na jednu šoljicu, odnosno oko 100 do 120 mililitara hladne vode, dodaje se jedna puna kašičica sitno mlevene domaće kafe. Isti odnos važi i kada pripremate više šoljica – za dve šoljice dve pune kašičice, za tri tri kašičice. Važno je da kašičica bude puna, ali ne pretrpana, jer prevelika količina može pokvariti ukus.

Ljubitelji jače kafe često koriste jednu i po ili čak dve kašičice po šoljici, ali stručnjaci upozoravaju da više kafe ne znači automatski i bolji napitak. Ako se pretera sa količinom ili se kafa predugo kuva, razvija se izražena gorčina koja prekriva prirodnu aromu.

Još jedna česta greška je prejako ključanje. Džezvu treba zagrevati na umerenoj vatri i skloniti je čim pena počne da se podiže. Tako se čuvaju eterična ulja zaslužna za bogat miris i pun ukus. Mnogi primenjuju i stari trik – deo pene prvo rasporede u šoljice, pa džezvu nakratko vrate na šporet kako bi dobili još bogatiju penu.

Kada je reč o šećeru, tradicionalno se dodaje u hladnu vodu pre kuvanja kako bi se potpuno rastopio i dao zaokruženiji ukus. Oni koji vole gorču kafu mogu ga dodati tek u šoljicu ili ga potpuno izostaviti.

Tokom toplih dana domaću kafu možete pretvoriti i u osvežavajući napitak. Dovoljno je da je ohladite, sipate preko leda, dodate malo mleka ili biljnog napitka i po želji začinite cimetom ili kardamomom. Tako ćete uživati u omiljenom ukusu i kada temperature postanu visoke.