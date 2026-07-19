Gostujući na blokaderskoj Novoj S, on je rekao da su skloni tome da ne budu baš demokratsko društvo:

Govoreći o profesorima koji stoje iza studenata blokadera, Tadić kaže da imaju samo jednu temu:

"Ne kandidujem se 15 godina ni za jednu poziciju. Puštam ljude da se razmašu. Želim da ih podržim. Ma ništa. Ni jednog trenutka nema ništa. Želim da čujem i od studenata ili od njihovih profesora šta je tema. Vidim njihove profesore koji žele da budu politički kandidati, koji imaju jednu temu. To su ljudi jedne teme. Ja priznajem svoje greške. Ja sam sve vreme govorio o svojim greškama. Ali hajde da ugradimo te greške u neku novu politiku. Hajde da napravimo promene fundamentalne. Ne. Nego i ljudi koji nastupaju nakon ovih 15 godina u srpskoj opozicionoj politici ponavljaju iste greške. To je potpuna katastrofa."

A što se opozicionog bloka tiče, Tadić ističe nedostatak komunikacije sa blokaderima te njihov nedostatak obrazovanja, ali i opredeljenosti po nekim od ključnih pitanja za Srbiju:

"Šta radite sa poljoprivredom? Šta je sa ustavnim uređenjem? Zašto ne idemo na regionalizaciju da mobilišemo ljude koji će učestvovati u političkom razvoju? Mi nemamo ništa od toga kao ključne teme. Opozicija pojma nema. Ja mislim da opozicioni lideri nikad o tome nisu ni ozbiljno razmislili, verovatno nemaju ni obrazovanje, žao mi je što moram da kažem, to je istina. Ne vidim ni kod studenata spremnost da se o tome diskutuje. Nema dijaloga između opozicije i studenata o tim bitnim pitanjima. Mnogo je manje bitno u koliko se kolona nastupa, do ova pitanja. Šta ćemo s Kosovom da radimo? Šta je sa suverenitetom i integritetom zemlje?"