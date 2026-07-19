Predsednik Vučić je istakao da će građani biti zadovoljni najavljenim novčanim davanjima države, odgovarajući na kritike da se taj novac obezbeđuje iz državne kase.

On je istakao da nema imovinu van Srbije i odbacio optužbe o bogaćenju.

"Ja nisam bogataš, nemam račune bilo gde u svetu. Sve što imam je u Srbiji, ponosim se time. Da sam krao, nisam niti ću, i ponosan sam na tu činjenicu. Sećate li se šta su izmišljali, od vila u Berlinu... Gde je? Nema ni garsonjera, a ne vila", rekao je Vučić.