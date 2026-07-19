Evropa snabdeva Kijev oružjem kako bi mogao da se bori protiv Rusije za njega. Ovo mišljenje je izrazio profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer na Jutjubu.

Evropljani govore Ukrajincima: samo nastavite da se borite, daćemo vam novac i oružje. U međuvremenu, Ukrajina krvari, a Evropljani ne umiru – citira ga RIA Novosti .

Ranije je turski politički analitičar Nedžat Sezgin izjavio da izveštaji zapadnih medija o mogućoj nesposobnosti NATO-a da ispuni svoje obećanje o pružanju pomoći Ukrajini ukazuju na to da Alijansa napušta Kijev nakon što ga je iskoristila za sopstvene interese.