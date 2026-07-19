Obraćanje predsednika građanima

Par minuta je trajalo skandiranje "Aco Srbine" i "Vučić Aleksandar".

"Hvala na predivnom dočeku. Ostavljam vas brzo da uživate u divnoj muzici. Nekoliko vesti za ljude iz Lapova, onda ću malo o Šumadiji i o našoj Srbiji koju toliko volimo", rekao je predsednik.

Predsednik je u šali rekao da je sa domaćinom jednu rakiju popio, ali da su oni koji skandiraju izgleda ranije stigli. On je najavio potpisivanje ugovora za vodu u Lapovu u narednih 15 dana.

"Rešićemo problem koji je najveći za vas, platiće država Srbija. Završićemo odeljke škole koje nismo, iako je to jedna od najlepših škola danas. I uradićemo projekat za kanalizaciju. Za Batočinu ide put od naših azerbejdžanskih prijatelja, do Dobrovodice. Otvorićemo i 6 kilometara obilaznice oko Kragujevca, i to je veoma važno za Šumadijski okrug i čitavu Srbiju", kaže predsednik.

"Nije lako ulagati toliki novac, i ljudi su počeli da veruju da možemo to da uradimo tek kada smo krenuli da gradimo puteve", dodao je on.

"Bez vas to ne bismo mogli. Zato sam vam zahvalan što ste bili tu kada je bilo najteže. Pre godinu i nešto dana, kada su neki mislili da mogu da sruše Srbiju, zahvalan sam vam što ste bili uz svoju zemlju, što ste čuvali svoju šljivu, što ste čuvali svoju Šumadiju i odbranili Srbiju", rekao je on na šta se prolomio gromoglasan aplauz.

Skandiranje je potrajalo još nekoliko minuta. Vučić je rekao da bi nas blokaderi vratili u vreme kada nije bilo fabrika.

"Sve bi ponovo opljačkali kao ranije, i samo zahvaljujući vama sačuvali smo nezavisnost, stabilnost, i pravo na sopstvenu budućnost. Sledeće godine bićemo prva zemlja u Evropi po stopi rasta. Budite pošteni, da li smo ikada mogli da razmišljamo o tome?", pitao je on. Vučić je istakao da su nam nekada topili tenkove, a da se danas o snazi naše vojske govori svuda. "Niko ne može da nam uzme pravo da volimo svoju vojsku. I danas imamo jaku vojsku, i sve to imamo zahvaljujući vama. Od 1. avgusta vi koji imate terapije imaćete mnogo jeftinije lekove. To je deo borbe za životni standard. Od 1. septembra kreću velike isplate za penzionere, za borce, i za one koji imaju socijalna primanja. Ali je pred nama veliki ispit. Mnogo novca je uloženo u naše rušenje. Napravili su političke organizacije od naših škola i fakulteta, od svega što ste vi gradili. A mi kažemo to su naše sestre, braća i deca, mi hoćemo da budemo ujedinjeni", ukazao je predsednik. "Ali pre toga, da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije", kazao je Vučić. "Da pobedimo ubedljivije nego ikada! U svakom selu, u svakom gradu naše lepe Srbije, jer tada pobeđuje Srbije. Ne jedna grupa ljudi, već naša Srbija. Za ujedinjenu Srbiju, Srbiju pobede i Srbiju budućnosti. Da svi budemo zajedno i da budemo ujedinjeni. Živela Srbija, hvala na veličanstvenom dočeku", zaključio je Vučić i izazvao još jednu salvu aplauza.

Vučić stigao u Lapovo

Predsednik je u Lapovu među svojim narodom. On se pozdravlja sa okupljenim građanima, koji traže da se slikaju sa njim i aplaudiraju.

Došavši među ljude, predsednik Vučić je čuo nekoga od okupljenih kako psuje.

"Sine, zašto psuješ? Razumem da nešto nije u redu, ali da naučiš nešto od mene - kažeš 'molim te' i sva vrata se otvore. E, tako", rekao je predsednik.

Vučić je obišao štandove starih zanata, a veliki broj ljudi je tražio da se fotografiše sa njim.

"Ova šljiva je podigla Srbiju, i danas nam drži dobar deo Srbije. Dobro je rodila, padaju grane. I kajsija je dobro rodila, što je čudno, ali ova šljiva je srpsko zlato", rekao je predsednik pregledajući domaće rakije.

Predsednik je prokomentarisao da je u sakou i košulji po ovoj vrućini.

"Vrućina velika, ja još obukao sako. Još me svi gledaju sada kao ludaka, šta je ovaj došao u sakou i košulji", rekao je kroz smeh.

On kaže da se dogode dani, dođu oluje kada se polome grane, ali se ne polome stablo i koren.

"Kao što je rekao ovaj domaćin, ne možete da uništite tu šljivu. E tako i možete da varate ljude neko vreme, ali ne možete stalno. Kada vidi čovek da si mu napao i stablo, onda srpski domaćin, Šumadinac, Srbin, počinje da se bori jače nego ikada", ukazao je predsednik.

"Postoji britanska vojna doktrina, o tome je i Putin jednom govorio, doktrina pacova u uglu. Kada sateraš ljude u ćošak, maltretiraš ih i blokiraš, ljudi to osete i hoće da brane svoju državu, svoje imanje, šljivu, svoju Srbiju. Samo pogledajte kako su se stvari promenile, na izborima ćete videti kako stvari stoje", rekao je on.

Još jednom je ponovio da je dijalog najvažniji, i pored uvreda koje stižu od blokadera.

"Oni su našu zemlju već jednom uništavali, do toga da smo jedva podigli zemlju. I nemaju program, oni se ljute sada kada ih pitate za sankcije Rusiji. Mene možete da pitate šta hoćete, vi znate moju politiku jasno, uvek znate šta mi je politika. A oni ne smeju da kažu šta im je politika, zato što se stide svoje politike", naglasio je Vučić.

Kaže da u okviru projekta Ekspo će biti urađeni i projekti u Lapovu, uključujući i školu.

"Uskoro ćemo obilaziti prugu, opet ću ja sutra da idem malo da tek onako obilazim Ekspo, da vidim možemo li da stignemo sve, kreće uskoro unutrašnje opremanje stanova. 1500 stanova, znate li šta je to, svaki mora da bude opremljen, za sve druge", rekao je predsednik.

Plašim se ali guramo, kao buldožer, kazao je on na pitanje da li će sve biti urađeno do roka. Kaže da postoji velika borba za opstanak među blokaderima, i dodaje da ćemo tek videti čudesa.

"Videćete šta jedni o drugima stvarno misle. I svi će da govore istinu, bar kada govore o sebi", kazao je predsednik.

Na pitanje o odluci da ide u kampanju kao običan građanin, Vučić je rekao sledeće:

"Nećete verovati kad budete videli. Biće vam čudno, verovatno i meni. Ali sam takvu odluku doneo. Ako mislite da će biti ovakvih skupova, ma jok. Ne mogu da otkrivam detalje, ali neće vam biti dosadno", kazao je on.

Kaže da će ljudi biti zadovoljni novčanim davanjima države, i odgovorio je na optužbe da je to iz "državne kase".

"Ja nisam bogataš, nemam račune bilo gde u svetu. Sve što imam je u Srbiji, ponosim se time. Da sam krao, nisam niti ću, i ponosan sam na tu činjenicu. Sećate li se šta su izmišljali, od vila u Berlinu... Gde je? Nema ni garsonjera, a ne vila", rekao je predsednik.

Vučić je otkrio da svi kažu kako je voda najveći problem u Lapovu.

"Koštaće 3 miliona evra. Stiže i voda, ljudi uglavnom to traže, i kada svi to kažu, znači da jeste. Rešićemo to, brzo ćemo potpisati ugovor", kazao je on.

Kaže da je škola u Lapovu jedna od najlepših u Srbiji, i da je potrebno još nekoliko odeljaka uraditi. Predsednik je pitao šta još treba građanima Kragujevca osim fabrike oružja i kliničkog centra.

Lapovo vrvi od naroda

Veliki broj građana okupio se danas u Lapovu kako bi dočekao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Građani su se okupili znatno pre njegovog dolaska, a centralno mesto zauzela je ogromna srpska zastava.

U Lapovu vlada svečana atmosfera, dok građani sa zastavama i transparentima čekaju dolazak predsednika.

Očekuje se da će se Vučić obratiti okupljenima i govoriti o aktuelnim političkim i ekonomskim temama, kao i o planovima za dalji razvoj Srbije.

Danas se u Lapovu organizuje veliko narodno veselje, pa je u skladu sa tim pripremljen i bogat muzički program.

Među narodom vlada fantastično raspoloženje, pa su mnogi zaigrali, poneseni sjajnom muzikom.