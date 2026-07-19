Na samom početku, predsednik Vučič je govorio o trenutnom stanju u zemlji, napadima blokadera, ali i najavi da će u kampanju ići kao običan građanin.

Predsednik je za Alo progovorio o tome, iako nije želeo trenutno previše da otkriva kako je zamišljena kampanja kao običnog građanina.

-Nećete verovati kada budete videli, biće vam čudno, kao i meni, ali sam takvu odluku doneo. Ako mislite da će biti ovakvih skupova, neće. To ćemo da imamo sve do septembra, a onda sve drugačije. Ne mogu da otkrivam sve detalje, ali neće vam biti dosadno - poručio je predsednik za Alo.

Alo/ M.S.