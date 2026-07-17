Profesor Čedomir Antić ocenio je da su posledice studentskih blokada, prema njegovom mišljenju, mnogo ozbiljnije po državu nego po Srpsku naprednu stranku.

- U decembru 2024. godine neko je pomislio da može da vodi izbornu kampanju bez kandidata, bez programa, krijući se iza studenata. Ko su ti studenti, pokazalo se na izborima za studentske parlamente. Na nekim fakultetima izašlo je između pet i 20 odsto studenata, a negde su pobedile liste koje nisu bile za blokade - rekao je Antić.

On tvrdi da ne može da prihvati političku strategiju u kojoj, kako kaže, stranke odustaju od sopstvenih programa i kandidata.

- Ne mogu da prihvatim da neka politička stranka kaže da će podržati listu za koju se ne zna ko je. Mislim da je to regresija. To je šteta veća za državu nego za SNS. SNS će se, kada izgubi izbore, regenerisati jer predstavlja jedan sloj stanovništva. Nemam ništa protiv da i drugi naprave stranku koja će predstavljati svoj sloj, ali problem je što je taj naš sloj manjinski - rekao je Antić.

"Sve je bilo moderno dok nije zabolelo"

Govoreći o blokadama na univerzitetima, Antić je rekao da su mnogi podržavali takva dešavanja dok ih posledice nisu lično pogodile.

- Problem je što niko nije gledao šta se dešavalo na univerzitetu. Imao sam prijatelja koji mi je govorio da ne reagujem. Pitao sam ga šta bi bilo da se u njegovoj firmi desi ono što se dešavalo na mom fakultetu – da neko obori nastavno-naučno veće, napravi paralelne strukture ili zabrani profesorima da uđu u učionice - rekao je Antić.

Dodao je da je svom prijatelju poslao dokument koji su, kako kaže, objavili blokaderi.

- Kada sam mu poslao njihov program, pitao me je: "Je l' to program Komunističke partije?" To je kada je nešto moderno i fensi, dok vas lično ne zaboli. Tada je sve u redu - naveo je profesor.

"Ako je cilj bila obojena revolucija – nije uspela"

Komentarišući događaje od 15. marta, Antić je rekao da tek treba sačekati konačne političke rezultate.

- Petnaesti mart jeste pokazao veliku popularnost tog pokreta. Ako se htelo da se sprovede neka obojena revolucija, to nije uspelo. Trebalo je napraviti još nekoliko koraka dalje i za to su bili potrebni vrlo hrabri i beskompromisni ljudi, a to se nije dogodilo - izjavio je Antić.

On je dodao da studenti koji su učestvovali u blokadama nisu predstavljali sve studente, već samo deo akademske zajednice.