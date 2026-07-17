Inspekcija je nakon izlaska na teren naložila pokretanje postupka zbog sumnje na nezakonite radove u Parku prirode "Stara Tisa" u Čurugu, opština Žabalj, gde je prijavljeno nasipanje obale, formiranje plitkog dna i uređenje privatne plaže u okviru ovog zaštićenog područja, navodi se u saopštenju MZŽS. Inspekcija je, u saradnji sa čuvarem zaštićenog područja JP "Komunalac" Bečej, obišla lokaciju na starom koritu reke Tise i po utvrđenim činjenicama podneta je prijava Pokrajinskog inspektora za zaštitu životne sredine.

Ministarstvo zaštite životne sredine odmah je reagovalo i po prijavi građana na portalu kosibreti.rs za neredovno odvoženje otpada sa dve lokacije u naselju Jabuka, u opštini Prijepolje. Građani su prijavili nagomilano smeće i prepune kontejnere, što je bio povod da inspektori odmah reaguju i nalože hitno odvoženje otpada. Očekuje se brza reakcija nadležnih i rešavanje ovog problema u što kraćem roku. Ministarstvo nastavlja da prati situaciju na terenu i poziva sve da nastave da prijavljuju slučajeve ugrožavanja prirode.

Na Iksu stiže potvrda, jedan od korisnika objavio je:

"Ko si bre ti stvarno radi, krenulo je čišćenje! Inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine izašla je na teren u Žablju i Prijepolju nakon prijava građana i naložila hitne mere"